La forza di una donna | anticipazioni del 1° agosto

La serie turca che ha conquistato il pubblico italiano torna venerdì 1 agosto con un nuovo episodio, trasmesso su Canale 5 alle ore 17:15 e disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Continuano le vicende di Bahar, Arif e degli altri protagonisti, in un intreccio di emozioni, tensioni e colpi di scena. In questo episodio, i genitori di Bersan iniziano a nutrire forti preoccupazioni per la figlia, che non dà più notizie di sé. Non riuscendo a mettersi in contatto con lei, decidono di rivolgersi a Ceyda, chiedendole un aiuto concreto per capire cosa stia succedendo. Ceyda, toccata dalla loro angoscia e intuendo che la situazione potrebbe essere seria, decide di non perdere tempo e coinvolge Arif, affinché possa intervenire direttamente.

