La Federazione mondiale di Muay thai è la prima a vietare bandiera e inno di Israele | Hanno ucciso un giovane atleta il silenzio non è più un’opzione

La prima mossa arriva da uno sport di arti marziali, che non è disciplina olimpica ma è noto in tutto il mondo. La Federazione internazionale delle associazioni di Muay thai, nota in Italia anche come boxe thailandese, ha deciso di vietare la bandiera e l’inno di Israele in occasione di ogni suo evento, mondiale e locale. La sanzione è di fatto la stessa che è stata applicata a livello mondiale nei confronti di Russia e Bielorussia dopo l’invasione dell’ Ucraina. Per quanto riguarda Israele, invece, nessun organismo sportivo finora si era mosso, dal Cio in giĂą, nonostante numerosi appelli arrivati anche dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Federazione mondiale di Muay thai è la prima a vietare bandiera e inno di Israele: “Hanno ucciso un giovane atleta, il silenzio non è piĂą un’opzione”

