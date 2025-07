La Farnesina lancia la campagna Viaggiare sicuri Tajani | Vogliamo tutelare i nostri concittadini ovunque siano

Informarsi e registrarsi prima di partire. Sono le due raccomandazioni che la Farnesina rivolge agli italiani a proposito delle partenze verso l’estero, invitandoli a fare riferimento ai due siti istituzionali dedicati alla sicurezza degli italiani globetrotter: Viaggiare sicuri e Dove siamo nel mondo. La Farnesina lancia la campagna “Viaggiare sicuri”. «Siamo alla vigilia del fine settimana più carico di partenze e vogliamo lanciare la campagna “Viaggiare sicuri”, con le informazioni utili per garantire la sicurezza per gli italiani che vanno all’estero», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando dall’Unità di crisi della Farnesina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Farnesina lancia la campagna “Viaggiare sicuri”. Tajani: «Vogliamo tutelare i nostri concittadini ovunque siano»

