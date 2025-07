La difesa è sempre legittima Domenico Scarcella racconta in un libro il trauma della rapina in casa

“La difesa è sempre legittima” è il titolo del libro scritto da Domenico Scarcella, maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, che ha deciso di raccontare i fatti accaduti il 27 aprile 2024, “quando ho esploso un colpo di pistola ferendo uno dei due delinquenti che si erano introdotti nella mia abitazione sita in Bergamo dopo essere stato scaraventato violentemente giù dal letto sul quale riposavo. Armati di pistola e piede di porco, mi intimarono di consegnare altro danaro oltre ai 500 euro rinvenuti nel mio borsello posto sulla cassettiera”. Quella sera i due malviventi, entrambi di origine albanese e mascherati con passamontagna, entrarono nella villetta a schiera forzando una porta finestra sul retro con un piede di porco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “La difesa è sempre legittima”, Domenico Scarcella racconta in un libro il trauma della rapina in casa

