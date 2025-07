La denuncia | Nel Parco Pineta si sente l' odore degli animali trucidati

“Tra natura e poesia” si legge sui cartelli che costeggiano uno dei sentieri del Parco Pineta a Carbonate, tra via Mameli e via Don Minzoni. Eppure, secondo quanto denunciato da un gruppo di attivisti animalisti (Movimento Centopercentoanimalisti), quello che si incontra lungo il percorso non. 🔗 Leggi su Quicomo.it