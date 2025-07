La denuncia dell' avvocato | Malato di Alzheimer siciliano picchiato con un bastone per farlo mangiare

Figura anche un malato di Alzheimer, siciliano di 68 anni, «picchiato con un bastone per costringerlo a mangiare» tra le vittime dei quattro operatori socio sanitari a processo, davanti ai giudici del tribunale di Benevento, accusati dalla procura sannita di gravi maltrattamenti ai danni degli ospiti di una rsa di Cerreto Sannita. Il procedimento giudiziario, fa sapere l’avvocato Leonardo D’Erasmo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La denuncia dell'avvocato: "Malato di Alzheimer siciliano picchiato con un bastone per farlo mangiare"

In questa notizia si parla di: avvocato - malato - alzheimer - siciliano

Cassazione, storica sentenza: il SSN deve coprire le rette delle RSA per i malati di Alzheimer; Operatori di una Rsa sannita a processo, l'accusa: malato di Alzheimer picchiato con bastone per farlo mangiare; Operatori di una Rsa sannita a processo l’accusa | malato di Alzheimer picchiato con bastone per farlo mangiare.

'Malato di Alzheimer picchiato con bastone per farlo mangiare' - Figura anche un malato di Alzheimer, siciliano di 68 anni, "picchiato con un bastone per costringerlo a mangiare" tra le vittime dei quattro operatori socio sanitari a processo, davanti ai giudici del ... ansa.it scrive

Anziano malato di Alzheimer cade 2 volte a Villa Althea, i figli ... - Il diritto all'integrità e alla salute spetta anche per i pazienti incapaci di rivendicarlo, come quelli affetti da Alzheimer e altre forme di grave demenza senile ricoverati in ... Come scrive ilgazzettino.it