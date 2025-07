La crescita del mercato del lavoro è in frenata

Il mercato del lavoro italiano ha ormai rallentato la sua crescita. I livelli restano record, ormai ben sopra i 24 milioni di occupati. Ma dopo diversi mesi di stop e riavvii, i dati Istat riferiti a giugno 2025 dicono che ormai siamo in frenata. In un mese, si contano solo sedicimila occupati in più. Ci sono settantunomila disoccupati in meno, ma a fronte di sessantanovemila inattivi in più. Vuol dire che chi non ha un lavoro smette anche di cercarlo: un dato negativo che racconta di un mercato del lavoro diviso tra chi trova facilmente un impiego e chi no. Il tasso di occupazione è stabile al 62,9 per cento, il tasso di disoccupazione cala al 6,3 per cento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

