La corsa all’idrogeno di Stati Uniti e Cina

Il sistema energetico globale prende le distanze dai combustibili ad alta intensità di carbonio e l'idrogeno è sempre più centrale nelle strategie per la decarbonizzazione di settori in cui è particolarmente difficile ridurre le emissioni, i cosiddetti hard-to-abate, come l'industria pesante, il trasporto via mare, l'aviazione e il commercio marittimo. Inoltre, l'idrogeno può fungere anche da mezzo di stoccaggio per stabilizzare le reti elettriche, a fronte del costante aumento della quota di elettricità generata a livello mondiale da energia eolica e solare volatile. In tale contesto, decisori politici ed esperti nutrono da tempo la speranza che il mercato dell'idrogeno, una volta ingranata la marcia, possa cambiare radicalmente la geopolitica del commercio e dei flussi energetici, promuovendo l'indipendenza energetica, riducendo i rischi associati all'energia fossile e rafforzando il commercio basato sul valore.

