Diciotto voci per richiamare l'attenzione su ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza: è con una maratona di lettura organizzata alla libreria Lo Spazio in via Curtatone e Montanara che i docenti del Coordinamento pistoiese Scuole per la Palestina hanno mantenuto il loro impegno di parlare di Gaza e della Palestina. Molte le persone all'interno della libreria e fuori nel dehor che hanno seguito libro alla mano, oppure solo ascoltando, la lettura integrale del libro della scrittrice palestinese Adania Shibli " Un dettaglio minore ". I diciotto lettori, in buona parte insegnanti ma anche volontari che si sono proposti di partecipare, si erano divisi le pagine da leggere a voce alta, andando avanti dalle 19 per alcune ore.

La comunità 'diserta il silenzio'. Tra maratone e manifestazioni