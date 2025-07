La ’collina’ punta sulle rinnovabili Ecco la comunità energetica pubblica

La chiamano "L’Energia delle colline" e sarà la prima comunità energetica interamente pubblica che unisce più territori comunali. La " CREaCER " nascerà da un protocollo d’intesa firmato dai sindaci di Bagno a Ripoli, Fiesole, Pontassieve e Rignano: impegnano le proprie amministrazioni a costituire una fondazione di partecipazione aperta a cittadini e imprese dei rispettivi territori. Produrrà energia da sola e in maniera pulita e sostenibile, immessa in rete dalle unità di produzione e a disposizione dei cittadini e imprese pubbliche e private che aderiranno a questo progetto. I sindaci presenteranno l’iniziativa nei rispettivi consigli comunali, poi – una volta ottenuto il loro consenso – costituiranno un soggetto giuridico capace di dar vita alla CER aperta alle adesioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’collina’ punta sulle rinnovabili. Ecco la comunità energetica pubblica

