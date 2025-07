La Cina entra nella logistica europea Cosa comporta l’accordo Ceconomy-JDcom

Due miliardi e mezzo per cedere Ceconomy, la societĂ madre di Media Markt guidata dalla famiglia Kellerhals, che tra l’altro in Italia controlla Mediaworld. La grossa realtĂ tedesca di vendita al dettaglio di elettronica sta per passare in mani cinesi, ovvero il colosso tecnologico JD.com. Si tratta del terzo fornitore di e-commerce dopo Alibaba e Temu Pinduoduo, con la possibilitĂ di creare un polo altamente strategico nel settore. Un’operazione che, se dal punto di vista finanziario è un ragguardevole incasso per chi vende, presenta altri aspetti rilevanti su cui riflettere dal momento che si tratta di una rete di circa 1. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina entra nella logistica europea. Cosa comporta l’accordo Ceconomy-JD.com