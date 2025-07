La cerimonia delle lauree in piazza Un’invasione di corone d’alloro | Grazie per aver scelto Ancona

Una marea festosa di toghe e corone d’alloro ha invaso ieri piazza Roma, cuore pulsante della cittĂ , per il primo dei due giorni dedicati alla cerimonia di " Lauree in Piazza ". L’evento, posticipato a causa del maltempo, ha celebrato il traguardo di centinaia di studenti e studentesse delle facoltĂ di Agraria, Ingegneria e Scienze, trasformando il centro cittadino in un’aula magna a cielo aperto, gremita di famiglie commosse e orgogliose. Un momento solenne e sentito, che salda il legame tra l’ UniversitĂ Politecnica delle Marche e il suo territorio. Ad aprire la cerimonia, il Rettore Gian Luca Gregori, affiancato dal prorettore vicario, professor D’Orazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La cerimonia delle lauree in piazza. Un’invasione di corone d’alloro: "Grazie per aver scelto Ancona"

In questa notizia si parla di: piazza - cerimonia - lauree - corone

Papa Leone XIV, domani la cerimonia di insediamento, oltre 150 delegazioni in Piazza San Pietro, presenti anche Zelensky, Vance e Von der Leyen - Domani l'insediamento ufficiale di Robert Francis Prevost. Assenti Trump, Macron e Starmer Domani mattina, alle ore 10, in una Piazza San Pietro blindata e gremita di fedeli, si terrĂ la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV.

Papa Leone XIV, domani la cerimonia di insediamento, oltre 150 delegazioni in Piazza San Pietro, presenti anche Zelensky, Vance e Von der Leyen - Domani l'insediamento ufficiale di Robert Francis Prevost. Assenti Trump, Macron e Starmer Domani mattina, alle ore 10, in una Piazza San Pietro blindata e gremita di fedeli, si terrĂ la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV.

Carabinieri, cerimonia in piazza Unità per i 211 anni dell'Arma: ecco gli eventi - Avrà luogo giovedì 5 giugno alle ore 10, in piazza Unità d'Italia, la cerimonia del 211° annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri, organizzate dalla Legione carabinieri Friuli Venezia Giulia con la collaborazione dell'amministrazione comunale.

Aria di lauree? @chiarangelucci ci è venuta a trovare per realizzare una corona d’alloro personalizzata!! Vi aspettiamo? #lauree #corone #fiori #cerimonia Vai su Facebook

La cerimonia delle lauree in piazza. Un’invasione di corone d’alloro: Grazie per aver scelto Ancona; Ancona, lauree in piazza Univpm: il maltempo sposta la cerimonia; Corone d’alloro per 430 laureate e laureati, lunedì 28 e martedì 29 luglio tornano le “Lauree in piazza” ad Ancona.

La cerimonia delle lauree in piazza. Un’invasione di corone d’alloro: "Grazie per aver scelto Ancona" - L’ultima volta del rettore Gian Luca Gregori: "Questo è uno dei giorni più importanti della vostra v ... Lo riporta msn.com

Univpm, corone d’alloro per 430: tornano le “Lauree in piazza” ad Ancona - Cerimonia di consegna delle pergamene di laurea, per le studentesse e gli studenti dell’Univpm della sessione estiva di luglio 2025 ... Segnala centropagina.it