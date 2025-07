La procura di Genova ha aperto un’indagine per revenge porn in seguito alla segnalazione di una donna, le cui foto intime sarebbero circolate in una chat di gruppo su WhatsApp in seguito a una serata in cui si sarebbe consumata un’orgia all’interno di un ristorante. La vicenda, che risale ai primi di giungo, si sarebbe consumata in un locale di Bogliasco, presso il capoluogo ligure. Come racconta il Corriere della Sera, la donna si sarebbe recata a cena in un ristorante, di proprietĂ di un imprenditore, insieme a un notaio e a un medico. Dopo la cena, a saracinesche abbassate, al gruppo si è unito anche il proprietario e la sua compagna e sarebbero iniziati i rapporti di gruppo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La cena tra l’avvocato e il notaio finisce in un’orgia ma le foto della cameriera girano su WhatsApp: si indaga per revenge porn