La cantante dei Lulu Van Trapp si spoglia durante il concerto per denunciare l’aggressione subita durante l' esibizione | Non è il corpo il problema

S ul palco non c’è stato spazio per il silenzio. Rebecca Baby, voce della rock band francese Lulu Van Trapp, si è esibita in Senza veli durante il festival Le Cri de la Goutte, in Francia. Un gesto forte e improvviso, nato dopo essere stata palpeggiata mentre cantava tra il pubblico. La scelta di continuare lo spettacolo a seno scoperto è diventata una presa di posizione contro la violenza e le molestie, la censura e una certa idea di “normalità” ancora oggi sbilanciata sul corpo femminile. Molestie sulle donne: come difendersi. guarda le foto Rebecca Baby, la molestia nel pit durante il concerto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La cantante dei Lulu Van Trapp si spoglia durante il concerto per denunciare l’aggressione subita durante l'esibizione: «Non è il corpo il problema»

In questa notizia si parla di: durante - lulu - trapp - cantante

In topless sul palco, per reagire a un palpeggiamento subito durante il concerto. Rebecca Baby, cantante della rock band francese Lulu Van Trapp, si è... Vai su Facebook

La cantante francese Rebecca Baby ha cantato in topless sul palco dopo le molestie; Cantante molestata durante il proprio concerto, decide di terminare l'esibizione in topless: Non ha nulla di sessuale; La cantante Rebecca Baby scopre il seno dopo una molestia al concerto: Il mio coraggio, la sua vergogna.

Rebecca Baby: la cantante molestata durante il concerto, si esibisce a se*o scoperto per replicare [VIDEO] - La cantante della band Lulu Van Trapp, Rebecca Baby, è stata molestata da un uomo durante un festival a Chézery- Da lascimmiapensa.com

"Resterò in topless finché non sarà normale. Finché il vostro cervello non si abituerà al fatto che non è sessuale" - Finché il vostro cervello non si abituerà al fatto che non è sessuale" ... Scrive tpi.it