La cantante Clara incanta il pubblico dell'Aquafan. Felice di essere qui. A Riccione mi sento a casa.

“Sono molto felice di come stia andando la mia estate, per il mio nuovo singolo. Per tutto. E sono felice di essere di nuovo qui all’Aquafan, ci si sente a casa. Sono molto legata a Riccione. Ci ho trascorso tanto tempo, ho fatto tantissime serate qui”. Clara ha stregato il pubblico di Aquafan. 🔗 Leggi su Riminitoday.it