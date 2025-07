La bomba è stata disinnescata e ha lasciato Viterbo al poligono di Monte Romano il brillamento | FOTO e VIDEO

Disinnescata con successo la bomba rinvenuta nell'aeroporto militare "Tommaso Fabbri" di Viterbo. Le operazioni si sono concluse senza imprevisti dopo circa quattro ore. Al termine l'ordigno è stato caricato su un mezzo militare e, scortato dalla polizia stradale, ha lasciato il capoluogo diretto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

C’è una bomba a Casalecchio: sarà disinnescata a luglio - C’è una bomba inesplosa a Casalecchio di Reno che verrà disinnescata nella notte tra il 2 e il 3 luglio.

Bomba di Casalecchio: disinnescata e fatta brillare / Video - Bologna, 3 luglio 2025 – Con un'esplosione in piena sicurezza nella cava di Pianoro, stamattina alle 10,57 si sono concluse le operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo sganciata durante la seconda guerra mondiale trovata un mese fa a Casalecchio nel corso del cantiere di realizzazione del nuovo tratto di Nuova Porrettana.

Bomba all'aeroporto di Viterbo, sarà disinnescata sul posto e poi portata a Monte Romano - È irremovibile la bomba trovata nell'aeroporto militare “Tommaso Fabbri” di Viterbo. Per questo sarà disinnescata sul posto e poi portata al poligono di Monte Romano dove verrà fatta brillare.

