La BoJ lascia tassi invariati alza le stime sull' inflazione

La Banca centrale del Giappone ha lasciato invariato il tasso d'interesse overnight allo 0,5%. La BoJ ha alzato la sua previsione di inflazione dal 2,2% al 2,7% per l'anno in corso. Gli economisti, secondo quanto riporta Bloomberg, prevedevano un aumento delle previsioni al 2,5%. Si tratterebbe quindi di un segnale sull'avvicinarsi del prossimo aumento dei tassi d'interesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La BoJ lascia tassi invariati, alza le stime sull'inflazione

