La Birmania dichiara concluso lo stato di emergenza

La giunta birmana ha dichiarato la fine dello stato di emergenza nel paese il 31 luglio, accelerando il processo preparatorio per le elezioni di dicembre, boicottate dai gruppi dell’opposizione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Birmania dichiara concluso lo stato di emergenza

La Birmania dichiara concluso lo stato di emergenza; In Myanmar è stato prolungato lo stato d'emergenza per la settima volta dal colpo di stato del 2021; Terremoto in Myanmar, sono oltre 2mila le vittime ufficiali.

