Una biopasta per salvare e restaurare i coralli. E un cerotto naturale per curarli. Sono le ultime invenzioni studiate dai ricercatori del Marhe Center - il centro studi dell’ UniversitĂ di Milano-Bicocca alle Maldive - insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia e all’Acquario di Genova. Il nuovo materiale brevettato si chiama “ Active Biopaste ”, è una pasta a base di olio di soia modificato e grafene che, una volta mescolata, indurisce ancorando i coralli e accelerandone la crescita grazie alla tecnologia della mineralizzazione elettrochimica. "Ciò che rende unica la nostra soluzione è l’integrazione di due funzioni fondamentali in un solo materiale innovativo – spiega Gabriele Corigliano, primo autore dello studio e dottorando in Scienze Marine alla Bicocca e nell’unitĂ Smart Materials –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La biopasta e i cerotti green salva-coralli