M isterioso incontro in barca a Saint-Tropez tra la stella Nba LeBron James, il suo socio Maverick Carter, e Miško RaĹľnatovi?  agente di Nikola Joki?. L’appuntamento ha rivelato un progetto ben piĂą ambizioso di un semplice futuro tra compagni di squadra. La nascita di un nuovo campionato di basket internazionale. L’ipotesi è stata confermata da “ Front office sports “, citando fonti credibili e delineando i contorni di un innovativo format cestistico. La didascalia instagram di RaĹľnatovi? menzionava l’estate del 2025 come “momento perfetto per grandi piani in vista dell’autunno del 2026”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La battaglia del basket: LeBron e Jokic lavorano a una Superlega di extralusso alternativa all'Nba (e alla Eurolega)