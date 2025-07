Koné alla Ederson El Aynaoui il jolly | ora Gasperini chiede un De Roon

Una nuova Roma quella che sta nascendo sotto gli ordini di Gasperini, una squadra che sta cambiando pelle non solo negli uomini, in un mercato che dovrà ancora regalare molto ( Krstovic se parte Dovbyk ), ma anche in metodi di lavoro, disposizione in campo e movimenti. Un reparto che agirà in maniera decisamente diversa è il centrocampo, che abbandona il regista classico per la disposizione a due tanto cara al tecnico di Grugliasco. Occhi puntati dunque su Koné ed El Aynaoui, da quali passerà molto dei successi stagionali dei giallorossi, in attesa che qualcun altro di nuovo giunga a fare compagnia.

Dopo la vittoria per 14-0 nel test contro il Trastevere, il tecnico Gian Piero Gasperini lancia un piccolo allarme: "Siamo in ritardo sul mercato, ora mi aspetto una bella spinta". Intanto sono a un passo gli arrivi di Ferguson e Wesley https://tinyurl.com/y Vai su Facebook