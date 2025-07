Kolo Muani Juventus alzata l’offerta per convincere il PSG! Il francese spinge per tornare a Torino | spunta la data della possibile chiusura del colpo Ultime

Kolo Muani Juventus, alzata l’offerta per convincere il PSG: le ultimissime notizie sul futuro del bomber francese. Il calciomercato Juve non molla la presa su Randal Kolo Muani e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe presentato una nuova proposta al Paris Saint-Germain per avvicinarsi alla chiusura dell’operazione. Il club bianconero ha deciso di rilanciare, migliorando la formula economica e alleggerendo le condizioni legate al riscatto obbligatorio. La base resta quella del prestito con riscatto condizionato, ma con un impegno iniziale piĂą elevato — attorno ai 10 milioni di euro — e vincoli sempre piĂą accessibili per far scattare l’obbligo nel giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, alzata l’offerta per convincere il PSG! Il francese spinge per tornare a Torino: spunta la data della possibile chiusura del colpo. Ultime

