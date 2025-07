Kolo Muani Juve il PSG non apre al prestito! Solo con questa formula ritornerà in bianconero ma il calciatore spinge per il trasferimento | le ultime novità

Kolo Muani Juve, il PSG non apre al prestito: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. La Juventus continua a lavorare per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera sta intensificando i contatti con il Paris Saint-Germain, provando a ottenere il via libera per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di posticipare l’investimento economico. Tuttavia, il club francese, al momento, non sembra disposto a cedere alle richieste juventine. Il PSG, infatti, preferirebbe una formula piĂą vincolante: o un trasferimento a titolo definitivo giĂ in questa sessione di mercato, oppure un prestito con obbligo di riscatto, con cifre complessive che si aggirano attorno ai 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il PSG non apre al prestito! Solo con questa formula ritornerĂ in bianconero ma il calciatore spinge per il trasferimento: le ultime novitĂ

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Juventus, subito Kolo Muani: assalto al bomber del PSG a prescindere da Vlahovic Sul codice a barre Vlahovic è sin dall’inizio dell’estate il nodo più complesso sulla scrivania del direttore generale Damien Comolli e risolverlo potrebbe portare un’ond Vai su Facebook

Juve: stretta per Kolo Muani, Hjulmand per il centrocampo ma prima l'addio a Douglas Luiz; Kolo Muani, la Juve apre al prestito con obbligo. Hjulmand per il centrocampo ma prima l'addio a Douglas Luiz; Kolo Muani, il Psg apre alla Juve ma non svende. C’è una nuova insidia.

Kolo Muani Juventus: il PSG apre a quella formula, ma a una sola condizione! Vuole avere quella certezza: tutto quello che c’è da sapere - Kolo Muani Juventus, la trattativa tra le due parti è in fase avanzata: il PSG ha accettato quella formula a una condizione Il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus è uno dei temi più caldi del m ... Scrive juventusnews24.com

Kolo Muani-Juve, si gioca tutto sui termini di riscatto - Il Psg punta ad un obbligo agevolato, modulato anche sui traguardi individuali del giocatore. Riporta msn.com