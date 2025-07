Kolo Muani Juve è sempre più vicino! Svelata la strategia del club per abbassare il prezzo | formula cifre e tutti i dettagli

Kolo Muani Juve, è sempre piĂą vicino al ritorno in bianconero: tutti gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante. La Juventus continua a spingere per Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998 arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain durante l’ultima stagione. Il rendimento e le caratteristiche del giocatore hanno convinto Igor Tudor, che lo considera una pedina importante per il futuro assetto offensivo. Proprio per questo la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, sta studiando una formula che possa garantire il riscatto senza gravare subito in modo pesante sul bilancio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club torinese avrebbe messo sul tavolo un’idea chiara: prolungare il prestito inserendo un diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo solo al verificarsi di condizioni ben precise. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, è sempre piĂą vicino! Svelata la strategia del club per abbassare il prezzo: formula, cifre e tutti i dettagli

