KKK atteso sulla PS Harju con la GR Yaris Rally2 H?

Il prototipo GR Yaris Rally2 H? rappresenta una delle iniziative tecnologicamente più audaci nel panorama attuale del motorsport. Coniuga tradizione e innovazione, dimostrando che la corsa alla sostenibilità non passa unicamente per il silenzio e l’elettrificazione, ma può anche mantenere il carattere meccanico, sonoro ed emozionale dei motori a combustione. La Toyota GR Yaris Rally2 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

BiAuto Motorsport torna al Rally di Reggello: in gara con la Toyota GR Yaris Rally2 - BiAuto Motorsport è pronta a tornare protagonista nel mondo dei rally. In occasione del Rally di Reggello 2025, la scuderia scenderà in campo con la nuova e performante Toyota GR Yaris Rally2, vettura simbolo dell’eccellenza sportiva del marchio giapponese, sviluppata per offrire il massimo su.

Toyota fa debuttare la Yaris Rally2 - Michele Montesano Da sempre le competizioni automobilistiche sono state un laboratorio per sviluppare le soluzioni tecniche che poi avremmo visto, qualche anno dopo, in ... Segnala italiaracing.net