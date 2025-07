Kim Juventus le trattative con quel club saudita non ingranano | occhi puntati su un ex obiettivo bianconero! La Vecchia Signora è di nuovo in corsa per il sudcoreano?

Kim Juventus, l’operazione con l’Al-Nassr è ferma: ne possono approfittare i bianconeri? Ecco la situazione attuale. Il futuro di Kim Min-jae è ancora in bilico: le trattative tra l’agente del difensore sudcoreano e Al-Nassr continuano a essere uno degli argomenti più discussi nel calciomercato. Come confermato da Santi Aouna, i colloqui tra le due parti sono in corso, ma, al momento, non è stato raggiunto un accordo definitivo. Nonostante la forte volontà del giocatore di trasferirsi in Arabia Saudita, le richieste economiche di entrambe le parti non sono ancora state soddisfatte, e la distanza tra domanda e offerta rimane un ostacolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

