Kiev sotto attacco russo colpito palazzo residenziale | almeno 6 morti anche bimbo di 6 anni Persone sotto le macerie

Roma, 31 luglio 2025 – La Russia è tornata a attaccare la capitale Kiev in Ucraina. Missili e droni hanno impattato in diversi punti nel cuore nella notte a poche ora dal voto chiave in Parlamento sulla legge anticorruzione. Abbattuto un palazzo residenziale: il bilancio provvisorio è di 6 morti, tra cui anche un bambino di 6 anni: si cercano persone sotto le macerie. Lo comunica lo stesso presidente Volodymyr Zelensky, puntando il dito contro “i terroristi russi”. Notizie in diretta . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev sotto attacco russo, colpito palazzo residenziale: almeno 6 morti, anche bimbo di 6 anni. Persone sotto le macerie

