Kiev ' salgono a 9 i morti dell' attacco russo nella capitale'

"Il numero dei civili uccisi a Kiev è salito a nove a causa del brutale attacco russo ". Lo ha riferito Rbc-Ucraina citando il ministero degli Interni dell'Ucraina su Facebook. "A causa dell'attacco russo, 9 persone sono morte nella capitale. PiĂą di 1.200 agenti di polizia e soccorritori sono stati chiamati per far fronte alle conseguenze dei bombardamenti a Kiev", ha osservato il ministero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, 'salgono a 9 i morti dell'attacco russo nella capitale'

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - Bluff, puntata e rilancio. L’avvicinamento al vertice di domani a Istanbul che avrebbe potuto essere il primo, storico faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino dall’inizio della […] The post Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco first appeared on il manifesto.

Putin: «Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul». La proposta e poi l'attacco ai Volenterosi: «Da loro dichiarazioni rozze e ultimatum» - Negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul: questa la proposta di Vladimir Putin. A poche ore dall'incontro dei Volenterosi, il presidente russo è intervenuto per parlare del conflitto.

Attacco russo con droni su Kiev, un morto e 43 feriti. Si aggrava il bilancio del raid notturno sulla capitale Vai su X

Sky tg24. . La notte del 31 luglio un attacco aereo russo ha colpito Kiev, uccidendo numerose persone e ferendone oltre 50. Le autoritĂ avvertono che il bilancio potrebbe salire, con danni in oltre 20 aree della cittĂ . I soccorritori cercano dispersi sotto le maceri Vai su Facebook

Ucraina, attacco russo sulla capitale alla vigilia del voto sulla legge anticorruzione; Guerra Ucraina Russia, attacco notturno con droni su Kiev, 9 morti e oltre 120 feriti LIVE; Attacco con droni su Kiev: 6 morti e 52 feriti. Zelensky: “Bimbo di 6 anni morto con sua madre” - L'esercito russo avanza e conquista la città di Chasov Yar.

