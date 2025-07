Kiev massiccio attacco russo con droni

1.21 La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni su Kiev e altre regioni dell'Ucraina durato più di due ore, e le autorità temono che possa protrarsi fino alle prime ore del mattino, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. L'Aeronautica Militare ucraina ha segnalato numerosi droni d'attacco russi che sono entrati nello spazio aereo u ucraino in diverse ondate, prendendo di mira la capitale e altre regioni del Paese. Nel centro di Kiev,si sono uditi colpi di mitragliatrice delle pattuglie di difesa aerea mobile ucraine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: kiev - attacco - droni - massiccio

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - Bluff, puntata e rilancio. L’avvicinamento al vertice di domani a Istanbul che avrebbe potuto essere il primo, storico faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino dall’inizio della […] The post Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco first appeared on il manifesto.

Putin: «Ripresa negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul». La proposta e poi l'attacco ai Volenterosi: «Da loro dichiarazioni rozze e ultimatum» - Negoziati con Kiev il 15 maggio a Istanbul: questa la proposta di Vladimir Putin. A poche ore dall'incontro dei Volenterosi, il presidente russo è intervenuto per parlare del conflitto.

