È terminata nei giorni scorsi la bonifica dell’area ex Vacis di Porta a Mare, a Pisa, per la rimozione e smaltimento del Keu. Lo ha reso noto il Comune, precisando che "l’ Arpat, a conclusione dei lavori, ha richiesto il monitoraggio delle acque attraverso l’uso di piezometri per i prossimi tre anni: il costo complessivo dei lavori ammonta a 589.998 euro di risorse comunali". "Siamo molto soddisfatti - ha detto l’assessore all’Ambiente, Giulia Gambini - di aver portato a compimento un intervento mirato a garantire in primo luogo la salute dei cittadini e anche a evitare un possibile danno ambientale sul nostro territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Keu, bonifica ultimata. L’operazione ex Vacis è costata 590mila euro

