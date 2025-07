Kelany | Il naufragio segnalato dalla Sea Watch colpa della Guardia Costiera? Balle e processi mediatici vergognosi

“È vergognoso il processo mediatico in corso in queste ore contro la Guardia Costiera italiana, con accuse assurde riguardo il naufragio segnalato dalla Ong Sea Watch nel Mediterraneo”. Così Sara Kelany di Fratelli d’Italia, responsabile del dipartimento immigrazione. “No – spiega rispendendo al mittente il racconto delle opposizioni – il governo non ha ‘bloccato i soccorsi in mare’ come annunciato con toni sensazionalistici da qualche testata. Perché non si racconta che l’imbarcazione in difficoltà era lontanissima dall’area di ricerca e soccorso (Sar) italiana?”. Immigrazioni, Kelany: sull’ultimo naufragio solo bugie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

