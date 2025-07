Keita Inter il centrocampista resta in lizza | operazione più semplice con il Parma il motivo

Keita Inter, le ultime sull’obiettivo di calciomercato dei nerazzurri nei confronti del centrocampista del Parma. Tutti i dettagli. Nel pieno dei movimenti di mercato legati al centrocampo, l’ Inter sta monitorando con attenzione anche il profilo di Mandela Keita, giovane mediano in forza al Parma, che si sta candidando come valida alternativa a Morten Frendrup del Genoa, obiettivo principale per rinforzare la mediana nerazzurra. Keita, classe 2002, è uno dei talenti emergenti del calcio italiano, dotato di ottime capacità difensive e di grande dinamismo. Le sue prestazioni con il Parma hanno attirato l’interesse di diverse squadre, e l’Inter lo tiene sotto osservazione soprattutto per la sua capacità di adattarsi a un centrocampo a due, come quello che Cristian Chivu sta pianificando di schierare nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Keita Inter, il centrocampista resta in lizza: operazione più semplice con il Parma, il motivo

In questa notizia si parla di: inter - keita - centrocampista - parma

Keita nuovo obiettivo dell’Inter! Una diga a centrocampo per Chivu - Mandela Keita è sul taccuino dell’Inter per rinforzare il proprio centrocampo. Il suo profilo viene reputato ideale per aggiungere determinate caratteristiche al reparto mediano.

Keita Inter, è lui l’altro nome di Chivu: si apre l’asse con il Parma, la situazione - di Redazione Keita Inter, le ultime sull’obiettivo di calciomercato dei nerazzurri nei confronti del centrocampista del Parma.

Calciomercato Inter, Mandela Keita come vice Calha? - Dopo una stagione deludente e sicuramente non all’altezza rispetto a quelle precedenti, Hakan Calhanoglu potrebbe salutare in questa sessione di calciomercato estivo.

È vero l'interesse per Mandela #Keita del #Parma. L'#Inter disposta a spendere 40 mln complessivi per entrambi oltre alla cessione di S. #Esposito. Tesoretto solo con le uscite degli esuberi, oltre che di un centrocampista. Vai su X

A Chivu serve un mediano: Zielinski lascia l'Inter? Frendrup in testa, poi c'è Keita ? Guarda i muscoli del capitano. Guarda quelli di tutta l’Inter, che oggi comincia a prendere forma. Guarda il progetto tattico di Cristian Chivu. Manca un pezzetto, un tassello Vai su Facebook

Inter, occhi su Keita: piace a Chivu, Parma fa muro; Calciomercato Inter, Zielinski in uscita: piacciono Frendrup del Genoa e Keita del Parma; Dalla Svizzera - Conferme su Keita-Inter in caso di doppio addio. C'è anche il prezzo.

Keita Inter, occhi puntati sul centrocampista del Parma: gamba e qualità utili per il nuovo modulo di Chivu - Keita Inter, il centrocampista del Parma tra i nomi valutati da Marotta e Ausilio per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu Tra i profili seguiti dall’Inter in ottica centrocampo spicca anche que ... Scrive informazione.it

Keita per Chivu vale per due! In calo le quotazioni di Frendrup, l’Inter valuta – TS - L’Inter continua a lavorare sottotraccia per completare il centrocampo in vista della nuova stagione e, dopo la frenata su Morten Frendrup, i fari si - Riporta inter-news.it