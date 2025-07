Juventus Women nuova avventura per Bison | ufficiale il trasferimento in prestito al Cesena Il comunicato con tutti i dettagli

Juventus Women, nuova avventura per Bison: i dettagli presenti nel comunicato pubblicato dal club bianconero. Nuova tappa nella carriera di Giulia Bison, giovane promessa del calcio femminile italiano, che disputerà la stagione 20252026 in Serie B con la maglia del Cesena Femminile. L'operazione è stata ufficializzata dalla Juventus Women, che ha comunicato la cessione della calciatrice a titolo temporaneo. COMUNICATO – «Ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Giulia Bison: la giovane attaccante giocherà la stagione 20252026 nella serie cadetta con la maglia del Cesena Femminile. Classe 2005, Giulia – bianconera dal gennaio del 2024 – ha firmato il suo primo contratto da professionista a maggio dello stesso anno.

