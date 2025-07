Juventus | Vlahovi? pedina al centro delle scelte del club

Un attacco da definire La Juventus affronta l’estate 2025 con l’obiettivo di costruire un attacco letale per la stagione 2025-2026. Dusan Vlahovi? pedina cruciale, nonostante le voci di mercato. La dirigenza valuta chi affiancherà Jonathan David, nuovo acquisto presentato il 30 luglio. Le opzioni includono Kolo Muani, Milik o un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovi? pedina al centro delle scelte del club

Yildiz, straordinari per Tudor (che ha un piano per lui) Ecco cosa pensa di fare Igor con il suo numero dieci#Yildiz #Tudor #Juventus #Tuttosport

Vlahovic tra Juventus e Milan: la situazione; Vlahovic, con Tudor alla Juve cambia tutto! Dusan già a Torino ad allenarsi; Il CT della Serbia difende Vlahovic e punge la Juve: Sta ricevendo un trattamento non corretto.

Juventus, Vlahovic può fare un favore a Comolli: il Milan ci prova con Bennacer, lo scambio per far felice Allegri - La Juventus deve sciogliere il nodo Vlahovic e il Milan può diventare un alleato per arrivare anche a Kolo Muani. sport.virgilio.it scrive

Pagina 1 | Vlahovic vale un acconto di Kolo Muani: il Milan mette la contropartita sul piatto Juve - Tutti gli scenari possibili della pista che potrebbe portare il serbo alla corte di Allegri, agevolando al contempo la trattativa per il francese ... Lo riporta msn.com