Juventus sirene inglesi per Douglas Luiz | piace al Nottingham Forest

La Premier League torna a bussare alla porta della Juventus per il centrocampista brasiliano La Juventus lavora in maniera incessante sul calciomercato, anche con l'obiettivo di risolvere il prima possibile i casi spinosi che ad oggi stanno bloccando le entrate. Tra le situazioni più delicate in quel di Torino c'è il futuro di Douglas Luiz, sempre più lontano dalla Vecchia Signora. Ricordiamo che il centrocampista brasiliano è stato protagonista di una stagione disastrosa alla sua prima in Serie A e come se non bastasse, Douglas ci ha messo il carico da novanta, non presentandosi – in maniera ingiustificata – nel giorno del raduno alla Continassa.