Juventus Sancho più vicino | decisive le cessioni

In arrivo gli addii di Weah e Nico Gonzalez La Juventus accelera per Jadon Sancho, ma l’arrivo dell’ala inglese dal Manchester United dipende dalle uscite, come riportato da Tuttomercatoweb. Timothy Weah è a un passo dal Marsiglia: l’accordo con il club di De Zerbi è vicino, con un prestito e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Sancho più vicino: decisive le cessioni

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

ESCLUSIVA - #Juventus, settimane decisive! Per #Sancho e gli altri colpi si punta a chiudere tutto entro il 1 settembre, in un senso o nell’altro! [@ChriTravaini] Vai su X

Juve-Sancho, sono ore decisive. Kolo Muani da fare in fretta; Calciomercato Juve: intesa Sancho, Conceicao vicino. Due cessioni: una è scontata, l’altra invece…; Sancho, Juve all'ultima curva! L'unico nodo di Comolli prima di chiudere.

Juventus: Sancho mai così vicino, la mossa del Manchester United spinge Comolli e Modesto all’assalto finale - Il Manchester United ha escluso Sancho dai convocati per la tournée negli Stati Uniti, dando un chiaro segnale di voler procedere alla cessione: la Juventus deve approfittarne ... Scrive sport.virgilio.it

Juventus accelera per Jadon Sancho: ore decisive per l’accordo - La Juventus punta con decisione su Jadon Sancho per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025- Segnala stadiosport.it