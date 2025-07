Juventus primo Meet and Greet della stagione! Protagonisti David Joao Mario e Conceicao | i tre nuovi acquisti hanno incontrato i giovani tifosi bianconeri – GALLERY

Juventus, i nuovi acquisti hanno incontrato i giovani tifosi bianconeri: la GALLERY con tutte le foto. La nuova stagione bianconera è iniziata anche fuori dal campo, con il primo Meet & Greet ufficiale dell’anno organizzato dalla Juventus per i propri membri Kids, Junior e Young. Un evento pensato per i tifosi più giovani, riservato esclusivamente a chi possiede una Membership ufficiale del club, che ha permesso ai partecipanti di vivere un pomeriggio speciale a stretto contatto con i nuovi volti della squadra. A memorable day meeting their heroes??? pic.twitter.comlX6Um6TVcK — JuventusFC???? (@juventusfcen) July 31, 2025 Protagonisti assoluti dell’incontro sono stati Francisco Conceição, Jonathan David e João Mário, tre dei volti nuovi della Juve, protagonisti del mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

