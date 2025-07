Juventus | numero 9 pronto a brillare

Un simbolo per l’attacco Dusan Vlahovi?, alla sua quarta stagione con la Juventus, ha ribadito il suo ruolo di leader offensivo con un messaggio su Instagram: “IX”, il numero 9 in numeri romani. La foto che accompagna il post, scattata durante un allenamento, trasmette determinazione e voglia di riscatto. Dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: numero 9 pronto a brillare

In questa notizia si parla di: juventus - numero - pronto - brillare

News Juventus: le ultime sull’obiettivo numero uno per l’attacco - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà .

Calciomercato Juventus, il Manchester United tiene il mirino puntato su quel centravanti! Vorrebbe intavolare uno scambio con quel club, ma la posizione del numero uno è netta! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, il Manchester United vuole puntare dritto su quell’obiettivo! L’idea è quella di uno scambio, ma quel club dice no.

Squalifica Kalulu, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salterà il numero 15 della Juventus - di Redazione JuventusNews24 Squalifica Kalulu, decisione ufficiale: quante partite salta il numero 15 bianconero dopo l’espulsione in Lazio Juve.

Ufficiale, è tutto confermato. Samuel Mbangula lascia la Juventus e si trasferisce al Werder Brema Operazione da 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Un nuovo capitolo per il giovane talento, pronto a brillare in Bundesliga #Juventus #Calciomercato Vai su Facebook

Dopo una vita in bianconero come papà , la bandiera della Juventus pronto a brillare anche in Europa; Bocciato da Motta, trasformato da Vieira: Miretti, il Genoa pronto all’offensiva; I talenti della Juventus sono pronti a lasciare il segno in campo Internazionale: ecco il poker di stelle.

Yildiz Juve, è davvero tutto pronto per il rinnovo: i prossimi giorni possono essere quelli dell’annuncio. I dettagli del nuovo accordo - Yildiz Juve, è davvero tutto pronto per il rinnovo: i prossimi giorni possono essere quelli dell’annuncio. juventusnews24.com scrive

Numero maglia David Juve: quale ha scelto il nuovo attaccante bianconero. Tutti i dettagli - Numero maglia David Juve, il canadese annuncia il suo numero di maglia durante la conferenza stampa di presentazione: tutti i dettagli Jonathan David, l’attaccante canadese arrivato a parametro zero d ... Come scrive juventusnews24.com