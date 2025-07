Juventus Next Gen ufficiali date e orari dalla 1ª alla 7ª giornata di Serie C | quando giocano i bianconeri

Juventus Next Gen, la Serie C svela il calendario delle prime sette giornate del campionato 20252026: quando giocheranno i bianconeri. La Serie C 20252026 prende forma. Almeno per le prime 7 giornate. È stato reso noto, infatti, il calendario di tutti e tre i gironi, compreso il gruppo B in cui troviamo la Juventus Next Gen. Di seguito, proponiamo date e orari ufficiali delle partite della Seconda Squadra di Massimo Brambilla. 1ª GIORNATA ANDATA – 22-23-24-25 AGOSTO 2025 GIRONE B AREZZO FORLÃŒ Venerdì Ore 21.15 ASCOLI PIANESE Sabato Ore 18.00 CARPI JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 18.00 LIVORNO TERNANA Venerdì Ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, ufficiali date e orari dalla 1ª alla 7ª giornata di Serie C: quando giocano i bianconeri

In questa notizia si parla di: serie - next - bianconeri - juventus

