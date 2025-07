Juventus Next Gen la telenovela Comenencia continua | inserimento di un club estero per l’esterno bianconero! Qual è la situazione adesso

Juventus Next Gen, si inserisce un altro club per Livano Comenencia. Qual è la situazione adesso per l’esterno bianconero. Si allarga la platea delle pretendenti e si scatena una vera e propria asta internazionale per Livano Comenencia. Il talentuoso esterno olandese della Juventus Next Gen è uno dei pezzi piĂą pregiati del mercato in uscita dei giovani bianconeri. Dopo il derby di Serie B tra Cesena e Pescara, secondo quanto riportato da Sky Sport, nella corsa si sarebbe inserito con decisione anche il club svizzero dell’ FC Zurigo. Un gioiello della Juve conteso tra Italia e Svizzera. Livano Comenencia, duttile esterno classe 2004, è pronto a compiere il passo successivo della sua carriera dopo un’ottima stagione in Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, la telenovela Comenencia continua: inserimento di un club estero per l’esterno bianconero! Qual è la situazione adesso

Chi è Comenencia, il talento della Next Gen classe ’04: un imponente esterno figlio del colonialismo olandese nel territorio di Curaçao - di Fabio Zaccaria Chi è Comenencia, focus sul laterale ex Psv della Juventus Next Gen di Brambilla: al secondo anno in C e dalle grandi aspettative.

Cesena, tutto sui giovani: fari su Diao e Comenencia - Cesena, 21 luglio 2025 – Tanto lavoro da fare, sia in entrata che in uscita quando all’inizio della stagione ufficiale manca meno di un mese, il 17 agosto la prima uscita in casa contro il Pisa in Coppa Italia.

Juventus Next Gen, non solo il Pescara: si aggiunge un’altra pretendente per Comenencia. Chi è e qual è la situazione - di Redazione JuventusNews24 Juventus Next Gen: il giovane esterno Livano Comenencia ha attirato su di sé l’interesse di un’altra squadra.

Comenencia a IlBianconero tra Juventus e Next Gen: Cercheremo di andare in Serie B. Quando mi hanno chiamato ero scioccato; Adzic show, la traversa salva il Giugliano: dominio Next Gen ma è solo pari; Comenencia va via, ecco Villa e Deme: l'altro mercato Juve.

Juventus Next Gen, Comenencia lascerà i bianconeri e andrà in Serie B: è quasi fatta per il suo approdo lì! L’annuncio - Juventus Next Gen: Comenencia è ormai prossimo all’approdo in quella squadra di Serie C: il presidente di quella società si sbilancia Quando la trattativa per il suo trasferimento al Cesena sembrava o ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus Next Gen, Comenencia ad un passo dal Pescara - Il Pescara si muove sul mercato e prepara due colpi in entrata, tra cui Livano Comenencia della Juventus Next Gen, terzino destro classe 2004. ilbianconero.com scrive