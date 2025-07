Juventus il sostituto di Kostic | nuovo blitz in Germania

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per innesti di qualitĂ . Ecco la nuova soluzione dalla Germania: l’intreccio per la fascia sinistra Saranno ore intense in casa Juventus per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: spunta la nuova idea dalla Germania per rinforzare la fascia sinistra di Tudor. L’allenatore bianconero è tornato da pochi giorni per lavorare senza sosta alla Continassa con l’obiettivo di trovare la giusta quadra della squadra. Scopriamo i nuovi dettagli in ottica futura: la veritĂ a sorpresa dalla Bundesliga. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, il sostituto di Kostic: nuovo blitz in Germania

Calciomercato Juventus, pazza idea dalla Germania: può tornare di moda quel nome! I bianconeri ci riprovano - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, pazza idea dalla Germania: può tornare di moda quel nome! I bianconeri hanno intenzione di riprovarci questa estate.

Mercato Juventus, Germania Portogallo è la gara della “discordia”: sui social arriva l’incoraggiamento per solo uno dei portoghesi in rosa. Il caso - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, Germania Portogallo potrebbe aver segnato la fine dell’esperienza di quel giocatore lusitano in bianconero?.

Dalla Germania - Arsenal, accordo raggiunto con Sesko. Via libera per la Juventus con Gyokeres? - SarĂ all`Old Trafford il debutto stagionale dell`Arsenal nella prossima edizione della Premier League.

La Juventus offre Kostic e soldi per Palestra: la risposta dell'Atalanta; Perché Kostic può giocare il Mondiale per Club con la Juventus; Juventus, tutto pronto per il ritiro in Germania.

Douglas Luiz rompe con la Juventus: Amrabat nome pronto per sostituirlo. Le cifre dell'affare - Igor Tudor sarebbe felice di integrarlo nella squadra, ma anche l'Atalanta mostra interesse verso il centrocampista.

Mercato Juventus: pressing su Palestra, Kostic possibile contropartita - I bianconeri monitorano il talentuoso esterno dell'Atalanta, intanto la squadra si è radunata oggi agli ordini di Tudor