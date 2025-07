Juventus il ritorno del bomber è vicino | Comolli rimodula l’offerta al PSG

Damien Comolli continua il casting per il nuovo bomber bianconero. La scelta sembra essersi ridotta a due nomi: Randal Kolo Muani, prima opzione, e Darwin Nunez come alternativa nel caso in cui il francese non dovesse tornare nella Torino bianconera, dove era stato molto apprezzato. Nei mesi scorsi Kolo Muani avrebbe convinto sia Tudor che la società , meritandosi la richiamata alla Continassa. L’allenatore croato, attualmente impegnato con il solo Jonathan David, attende con impazienza il ritorno dell’attaccante, ormai sempre più vicino. L’operazione appare ben avviata, sostenuta soprattutto dalla volontà del giocatore di rientrare a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, il ritorno del bomber è vicino: Comolli rimodula l’offerta al PSG

In questa notizia si parla di: bomber - comolli - juventus - ritorno

