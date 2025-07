Juve quasi fatta per l’attaccante Ma i problemi sono altri

Le ultime sui bianconeri nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube Entrate ed uscite: la Juventus lavora e valuta, ma i passi decisivi ancora non sono stati mossi. I bianconeri hanno ufficializzato e presentato Jonathan David e concretizzato gli affari con il Porto, ma nel frattempo tanti altri sono i nomi su cui la dirigenza ragiona sia come possibili acquisti sia in ottica cessioni. Juve, si lavora per confermare Kolo Muani – Calciomercato.it Juve, affondo per Kolo Muani: il Milan resta in pole per Vlahovic. E di questo abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube insieme alla nostra direttrice Eleonora Trotta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, quasi fatta per l’attaccante. Ma i problemi sono altri

Calciomercato Juve, la società punta dritto su quel giocatore! C’è una volontà di spendere una cifra importante per lui: le strategie bianconere sono chiare. Scenario - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, la società ha una volontà ben precisa: per quel top player può spingersi fino a quella cifra.

Evra confessa: «Quando sono andato alla Juve mi sono reso conto di questo». Poi il retroscena sul rapporto Dybala-Allegri - Evra si è espresso sul suo passato alla Juve: dalle esperienza personale a due retroscena, di cui uno che riguarda Paulo Dybala.

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: tutte le dichiarazioni dell’esperto di mercato sui bianconeri.

Juventus Next Gen, Comenencia lascerà i bianconeri e andrà in Serie B: è quasi fatta per il suo approdo lì! L’annuncio - Juventus Next Gen: Comenencia è ormai prossimo all’approdo in quella squadra di Serie C: il presidente di quella società si sbilancia Quando la trattativa per il suo trasferimento al Cesena sembrava o ... Da juventusnews24.com

Kolo Muani, subito Juve! La promessa fatta e Vlahovic che non importa più - Da lunedì ogni giorno sarà buono per un nuovo contatto diretto con il Psg, che continua a chiedere la cessione a titolo definitivo ... Scrive msn.com