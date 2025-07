Juve | Kolo Muani al Tottenham già pronto il sostituto

I bianconeri potrebbero essere protagonisti di un intrigo di calciomercato con gli Spurs. Siamo nel campo delle ipotesi, ma è una pista da seguire Il casting della Juventus prosegue. I bianconeri, che non riescono a liberarsi di Vlahovic, continuano la ricerca di un bomber da affiancare a David. Il no di Hojlund ha complicato ancora di piĂą i piani di Comolli visto che il danese in questo momento era il nome numero uno in caso di fumata nera per Kolo Muani. Si farĂ , dunque, un nuovo tentativo per il francese, ma la strada si preannuncia molto in salita. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve: Kolo Muani al Tottenham, giĂ pronto il sostituto

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

La Juve spinge per Kolo Muani: la strategia dei bianconeri, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, è quella di fare leva sulla volontà del calciatore per convincere il PSG ad aprire al prestito #Juve #SpazioJ

Kolo Muani è della Juve! L’arrivo a Torino e i dettagli del colpo mercato; Calciomercato Juventus, il Tottenham fa sul serio per Kolo Muani. I bianconeri studiano la contromossa in attacco e aspettano Alberto Costa; Calciomercato, la Juve ha il sì di Kolo Muani. Dopo Alberto Costa pressing su Araujo.

Kolo Muani torna alla Juve? Comolli lancia l’indizio, cosa sta accadendo nella trattativa per riportare il francese a Torino! Le dichiarazioni - Il direttore generale Damien Comolli si è espresso così a proposito del futuro dell’attaccante francese Intervistato dalle tv, il direttore generale Damien Comolli si è esp ... Secondo juventusnews24.com