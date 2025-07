Juve che rimpianto! Aveva in mano Hjulmand e ora lo tratta a più del doppio

Nel 2022 i bianconeri seguirono da vicino l'allora capitano del Lecce, ma poi decisero di non affondare. Adesso è il primo obiettivo di Comolli per il centocampo, ma lo Sporting Lisbona lo ha blindato con una clausola da 80 milioni.

In questa notizia si parla di: juve - rimpianto - aveva - mano

Juve, i 60 milioni per Huijsen rischiano di diventare il grande rimpianto dei bianconeri: il retroscena sull’addio del difensore la scorsa estate - Dean Huijsen è il grande rimpianto della Juve? Ceduto in gran fretta in estate è pronto a passare al Real Madrid per 60 milioni Dean Huijsen, difensore classe 2005, è pronto al grande salto al Real Madrid dopo una sola stagione al Bournemouth, dove ha saputo imporsi in Premier League attirando l’interesse dei top club […]

Juve, che rimpianto: il Real Madrid oggi lo prende per 60 milioni - Cresce il rammarico in casa Juve: il Real Madrid pronto a spendere 60 milioni di euro per l’ex calciatore bianconero.

Venezia Juve, Nicolussi Caviglia ritrova i bianconeri: quel rimpianto di Thiago Motta sogna la rivincita e la salvezza. Ecco per quanto era stato ceduto: le cifre - di Redazione JuventusNews24 Venezia Juve, Nicolussi ritrova i bianconeri: le cifre della cessione del centrocampista e l’importante dettaglio in caso di salvezza.

Juve, il mercato in mano a Modesto: per il ruolo di Ds in pole c'è Rui Braz Il dirigente portoghese attualmente è sotto contratto con il Benfica, da cui si libererà entro ottobre. Questo mercato estivo in casa Juventus sarà gestito in prima persona dalla coppia com Vai su Facebook

quando la la juve poteva prendere hjulmand - Nel 2022 i bianconeri seguirono da vicino l'allora capitano del Lecce, ma poi decisero di non affondare. Lo riporta gazzetta.it

La Next Gen fa ricca la Juve tra colpi e rimpianti mercato. Quota 160 se parte Miretti - Il progetto è una realtà ormai consolidata, sostiene la prima squadra con giocatori e incassi. Riporta tuttosport.com