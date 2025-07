Julia roberts ritorna per il sequel di un grande successo da 299 milioni

Il panorama delle commedie romantiche degli anni ’90 si arricchirà presto di un nuovo capitolo, con la produzione di un sequel di uno dei titoli più iconici e amati: My Best Friend’s Wedding. Questo progetto rappresenta una sfida interessante per l’industria cinematografica, soprattutto considerando che Julia Roberts, protagonista indiscussa del film originale, potrebbe tornare a interpretare il ruolo di Julianne “Jules” Potter. La realizzazione di questo seguito promette di combinare elementi di nostalgia con tematiche moderne, creando così un prodotto che potrebbe segnare una svolta nella carriera dell’attrice. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Julia roberts ritorna per il sequel di un grande successo da 299 milioni

In questa notizia si parla di: julia - roberts - sequel - ritorna

“Le mamme fanno le cose più belle”: la foto di Julia Roberts con i figli condivisa dal marito - Da quando si sono sposati, nel 2002, Julia Roberts e il marito Daniel Moder sono sempre stati molto attenti a proteggere la propria intimità, ed è per questo che lo scatto pubblicato dal cameraman nel giorno della Festa della mamma risulta sorprendente.

After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts - After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts Julia Roberts è una professoressa coinvolta in uno scandalo #MeToo nel trailer del prossimo dramma psicologico di Luca Guadagnino After the Hunt.

Julia Roberts, la rara foto coi figli condivisa dal marito Danny Moder: «Le mamme fanno le cose più belle» - Moder e l'attrice, sposati dal 2002, sono genitori orgogliosi di tre: Henry, 17 anni, e i gemelli Hazel e Phinnaeus, 20.

Prima immagine dal set di #LeAvventureDiCliffBooth sequel di #CeraUnavoltaAHollywood. Scritto sempre da #QuentinTarantino ma diretto da #DavidFincher sarà appunto incentrato sul personaggio che fu di #BradPitt Vai su Facebook

“Il Matrimonio del mio migliore amico”: arriva il sequel del film cult; In fase di preparazione il sequel de Il matrimonio del mio migliore amico; Julia Roberts di nuovo ne Il matrimonio del mio migliore amico: il sequel dopo quasi 30 anni.

Tutti i sequel dei film cult degli anni 2000 in arrivo quest'anno: ecco cosa aspettarsi! - I film che vi hanno fatto sognare negli anni 2000 stanno per tornare. Scrive alfemminile.com

Il matrimonio del mio migliore amico, arriva il sequel: Julia Roberts e Cameron Diaz tornano protagoniste? - A quasi 30 anni dall'uscita, la commedia romantica diventata cult Il matrimonio del mio migliore amico avrà un sequel firmato da Celine Song: ecco cosa sappiamo ... Segnala vogue.it