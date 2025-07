Jovanotti parla di Gaza al No Borders Festival ma senza esporsi Il giornalista lo accusa | Sono due anni che attendo una parola Da te mi aspettavo tutt’altro

U na frase apparentemente neutra, detta davanti a cinquemila persone, ha innescato un’ondata di reazioni tutt’altro che silenziose. Lorenzo Jovanotti, ospite del No Borders Music Festival ai laghi di Fusine (Udine), ha scelto di parlare del conflitto tra Israele e Palestina in modo vago e cauto. Ma quel suo «non ho niente di intelligente da dire» riferito alla guerra in corso a Gaza è bastato a scatenare un dibattito acceso, soprattutto sui social. A guidare le reazioni piĂą dure è stato Pablo Trincia, giornalista e autore di podcast tra i piĂą ascoltati del momento, che ha accusato l’artista di paviditĂ . 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Jovanotti parla di Gaza al "No Borders Festival", ma senza esporsi. Il giornalista lo accusa: «Sono due anni che attendo una parola. Da te mi aspettavo tutt’altro»

