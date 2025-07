Jonathan David l’Ice Man della Juve | Voglio diventare uno dei migliori al mondo

Ieri il giorno di Jonathan David alla Juve: presentazione ufficiale per l’attaccante canadese, il primo nella storia bianconera Freddezza, ambizione e gol. Alla Juve è arrivato Jonathan David, il primo grande colpo dell’era Comolli-Chiellini, presentato ufficialmente ieri all’Allianz Stadium. Il canadese, arrivato dal Lille, è stato acquistato al termine di una trattativa lunga e complessa, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Jonathan David, l’Ice Man della Juve: «Voglio diventare uno dei migliori al mondo»

