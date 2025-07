Jhad ed eversione baby estremisti crescono | l' operazione della polizia

Sempre più giovani, sempre più fragili psicologicamente, spesso emarginati socialmente, ma con una padronanza dell'inglese e del web, che si conferma lo strumento principe per la radicalizzazione estremista, razzista e separatista, oltre che per la jihad. È il quadro nel quale indagini della Digos della polizia in diverse province italiane, frutto di approfondimenti di altre inchieste, hanno portato, su delega delle procure per Minorenni competenti, a 22 perquisizioni coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione a carico di adolescenti tra i 13 e i 17 anni, i cui profili social erano emersi in contesti estremisti di matrice suprematista, accelerazionista (anticapitalista), antagonista e jihadista. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Jhad ed eversione, baby estremisti crescono: l'operazione della polizia

