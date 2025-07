Jesi a palazzo Bisaccioni la mostra Ai as a second skin di Mirco Tangherlini

JESI - Tmaestro della comunicazione. L’esposizione curata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jes apre ufficialmente il Festival «Uh – insieme d’arte per sette giorni», in programma dal sabato prossimo per una settimana a Poggio San Marcello. Promosso dal Comune di Poggio San Marcello e ideato dalla direzione artistica di Johanna Peltner-Rambeck, Hans Rambeck e Johannes Veit, il festival prevede una settimana di eventi, mostre, performance e incontri dedicati all’arte contemporanea, alla poesia e alla creatività collettiva. «In ‘Ai as a second skin’ - spiega Gabriele Bevilacqua, curatore della mostra aperta fino al 31 agosto - l’intelligenza artificiale non è solo uno strumento, ma una seconda pelle: un’estensione viva, sensibile e mutevole attraverso cui l’artista ridefinisce i confini della propria identità creativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, a palazzo Bisaccioni la mostra «Ai as a second skin» di Mirco Tangherlini

